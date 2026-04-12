بات اللاعب الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق، خلال الفترة المقبلة بعدما تخلص من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان شيكو بانزا، غاب عن آخر مباراتين للفارس الأبيض، أمام كلا من المصري البورسعيدي بالدوري المصري، بالإضافة إلى غيابه عن المباراة الماضية أمام شباب بلوزداد بالكونفدرالية.

موقف شيكو بانزا من المشاركة أمام شباب بلوزداد بالكونفدرالية

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "شيكو بانزا أصبح جاهزا بشكل طبيعي، للمشاركة في المباراة المقبل للأبيض أمام شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "مشاركة بانزا في المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد، بات في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال المدير الفني للأبيض".

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

ويستضيف نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين نادي الزمالك وشباب بلوزداد، التي أقيمت في الجزائري، انتهت لصالح الفارس الأبيض، بهدف دون مقابل أحرزه البرازيلي خوان بيزيرا.

أقرأ أيضًا:

"بمشاركة هيثم حسن".. ريال أوفييدو يحقق الفوز على سيلتا فيجو بثلاثية في الدوري الإسباني

"بعد مشاركته أمام تشيلسي".. برناردو سيلفا يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي



