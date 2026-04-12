الدوري المصري

غزل المحلة

17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

20:00

السد القطري

مصدر يكشف موقف شيكو بانزا من المشاركة أمام شباب بلوزداد بالكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

11:39 م 12/04/2026
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
    شيكو بانزا أمام لاعبي بيراميدز
    شيكو بانزا وعمر جابر ثنائي الزمالك
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (5)
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (3)
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (4)

بات اللاعب الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق، خلال الفترة المقبلة بعدما تخلص من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان شيكو بانزا، غاب عن آخر مباراتين للفارس الأبيض، أمام كلا من المصري البورسعيدي بالدوري المصري، بالإضافة إلى غيابه عن المباراة الماضية أمام شباب بلوزداد بالكونفدرالية.

موقف شيكو بانزا من المشاركة أمام شباب بلوزداد بالكونفدرالية

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "شيكو بانزا أصبح جاهزا بشكل طبيعي، للمشاركة في المباراة المقبل للأبيض أمام شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "مشاركة بانزا في المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد، بات في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال المدير الفني للأبيض".

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

ويستضيف نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين نادي الزمالك وشباب بلوزداد، التي أقيمت في الجزائري، انتهت لصالح الفارس الأبيض، بهدف دون مقابل أحرزه البرازيلي خوان بيزيرا.

