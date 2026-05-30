التضامن: عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مصر الأحد المقبل

في لحظات حاسمة.. الإسعاف المصرية تنقذ طفلًا سودانيًا من الموت اختناقًا

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، المدينة المنورة، عقب زيارته للمسجد النبوي الشريف وأداء الصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه كان في وداع مدبولي لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، إلى جانب عدد من المسئولين.