تعرض النجم المصري أحمد عبد القادر لاعب وسط فريق الكرمة العراقي، للإصابة خلال مشاركته مع فريقه اليوم أمام نظيره النجف، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين بالدوري العراقي.

ويلاقي فريق الكرمة نظيره النجف حاليا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدوري العراقي الممتاز.

إصابة أحمد عبد القادر لاعب الكرمة العراقي

وعند الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة تعرض عبد القادر لإصابة، قبل أن يعود للملعب مرة آخرى.

وبعد دقائق قليلة من عودة عبد القادرة لأرضية الملعب، سقط مرة أخرى، ليقوم المدير الفني للكرمة باستبداله، بعد شكواه من بعض الآلام في العضلة الخلفية.

وكان أحمد عبد القادر انتقل إلى فريق الكرمة العراقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادما من النادي الأهلي.

أرقام أحمد عبد القادر مع الكرمة العراقي

ويقدم عبد القادر مع الفريق العراقي مستويات مميزة منذ الانضمام إلى الفريق، حيث شارك في 9 مباريات، ساهم خلالهم في 6 أهداف، بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

