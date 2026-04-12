دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 1
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

"بحضور بيزيرا".. نادي الزمالك مواليد 2007 يحقق الفوز على الأهلي في بطولة الجمهورية

كتب : يوسف محمد

05:20 م 12/04/2026 تعديل في 05:26 م
    شباب الزمالك 2007
    بيزيرا في مباراة شباب الزمالك

حقق فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2007، من تحقيق الفوز اليوم الأحد 12 أبريل الجاري على غريمه التقليدي النادي الأهلي، في إطار منافسات بطولة الجمهورية.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الجمهورية

وتمكن فريق نادي الزمالك مواليد 2007، من تحقيق الفوز على حساب الزمالك بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية ببطولة الجمهورية.

وأقيمت مباراة شباب نادي الزمالك مواليد 2007 أمام الأهلي، اليوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، على مجمع ملاعب الناشئين بالزمالك.

خوان بيزيرا يتابع مباراة شباب الزمالك أمام الأهلي

وحرص البرازيلي خوان بيزيرا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في مجمع ملاعب الناشئين بالنادي اليوم، لدعم لاعبي الفريق الشباب في قمة بطولة الجمهورية.

وحرص حازم إمام نائب مدير قطاع الناشئين بالفارس الأبيض، على استقبال النجم البرازيلي خوان بيزيرا خلال المباراة التي أقيمت اليوم.

وبهذا الفوز رفع فريق الشباب بنادي الزمالك، رصيده من النقاط إلى 38 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الجمهورية مواليد 2007، فيما توقف رصيد الأهلي عند 55 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف دون مقابل أحرزه خوان بيزيرا لاعب وسط الفريق.

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد.. ومناشدة لإعادة هذه التذاكر

في ذكري وفاته.. حكاية إبراهيم شيكا ناشئ الزمالك وصراعه مع السرطان

مركز السموم.. الصحة تحذر من تناول 3 أجزاء في الفسيخ والرنجة
خلاف ميراث يتحول إلى عاصفة.. حقيقة فيديو هدم منزل وإشعال نار بالمنوفية
- 13 جنيها.. لماذ قدرت الحكومة سعر الدولار أقل من توقعات المؤسسات الدولية؟
ترامب محذّرًا: أستطيع محو إيران في يوم واحد.. وأتوقع عودتهم للمفاوضات
نشر صورة على سرير المرض.. عنبة يثير الجدل حول حالته الصحية
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية