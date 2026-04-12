إعلان

"طاروا من صندوق النقل".. تفاصيل جديدة في حادث مصرع 4 أشخاص بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

08:17 م 12/04/2026

الشقيقان ضحايا الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتواصل تفاصيل حادث الطريق الحر الذي أسفر عن مصرع شقيقين من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، مع ظهور معلومات جديدة حول كواليس الواقعة وظروف وقوعها.

كواليس الحادث

وقع الحادث على طريق بنها - شبرا الحر، إثر انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقل عددًا من الركاب في الصندوق الخلفي، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها ودورانها عدة مرات قبل الاصطدام بالفاصل الخرساني بمنتصف الطريق.

تفاصيل جديدة في الواقعة

وأفادت المعلومات أن الركاب المتواجدين في الصندوق الخلفي اندفعوا خارجه لحظة انقلاب السيارة، ما تسبب في وقوع وفيات وإصابات بالغة، من بينهم الشقيقان ياسين صابر فوزي الدجوي، طالب بالصف الأول الثانوي، ومسعد صابر فوزي الدجوي، بالصف الثالث الإعدادي، إلى جانب وفاة شقيقة والدتهم، ووجود جثمان مجهول الهوية ضمن الضحايا.

الأم لا تعلم بوفاة أبنائها

ولا تزال والدة الشقيقين غير على علم بوفاتهما حتى الآن، نظرًا لظروفها الصحية، فيما تتعامل الأسرة مع الموقف بحذر شديد لحين استقرار حالتها.

حالة المصابين

وخرجت الطفلة مكة من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، بينما يتلقى شقيقهم محمد العلاج وحالته مستقرة، ومن المقرر خضوعه لعملية جراحية في الفخذ، دون إبلاغه حتى الآن بوفاة شقيقيه.

خلفية الحادث والتحقيقات

وأسفر الحادث عن مصرع الشقيقين وخالتهما وجثمان مجهول الهوية، إلى جانب عدد من المصابين، وجميعهم من أبناء مركز الباجور، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

انقلاب سيارة نصف نقل الباجور المنوفية حادث سير

