شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر واقعة مأساوية، حيث لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من المواطنين يفيد بغرق شاب يُدعى يوسف م. ع، يبلغ من العمر 30 عامًا، ومقيم بقرية الدير، وذلك بالقرب من فيلا مدني مجاهد علي بجوار خزان إسنا.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب نزل إلى مياه نهر النيل هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه تعرض للغرق ولم يتمكن من الخروج.

الإجراءات القانونية

وتم إخطار الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.