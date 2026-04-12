"كان يستحم".. مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بإسنا جنوب الأقصر

كتب : محمد محروس

08:29 م 12/04/2026

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر واقعة مأساوية، حيث لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من المواطنين يفيد بغرق شاب يُدعى يوسف م. ع، يبلغ من العمر 30 عامًا، ومقيم بقرية الدير، وذلك بالقرب من فيلا مدني مجاهد علي بجوار خزان إسنا.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب نزل إلى مياه نهر النيل هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه تعرض للغرق ولم يتمكن من الخروج.

الإجراءات القانونية

وتم إخطار الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هبوط أرضي مفاجئ بقرية دفنو في الفيوم بسبب تريلا
أخبار المحافظات

هبوط أرضي مفاجئ بقرية دفنو في الفيوم بسبب تريلا

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة
بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
أخبار مصر

بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
زووم

بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
علاقات

"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)

أخبار

المزيد

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية