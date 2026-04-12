إعلان

فيديو اقتحام محل يشعل الجدل في كفر الشيخ والتحقيقات تكشف الكواليس

كتب : مصراوي

06:57 م 12/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقطات مصورة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل، توثق محاولة كسر قفل محل واتهامات بالتهجم المتكرر، أثارت تعاطفًا واسعًا مع سيدة في كفر الشيخ. لكن مع تحرك الجهات المختصة، بدأت الصورة تتضح، لتكشف أن ما وراء الفيديو ليس كما بدا للوهلة الأولى.

بداية قصة اقتحام محل بكفر الشيخ

تداول مستخدمون مقطع فيديو تُظهر فيه سيدة أحد الأشخاص أثناء محاولته فتح محل بالقوة، متهمةً إياه بالتعدي عليها وتكرار التهجم على منزلها. وسرعان ما لاقى المقطع تفاعلًا واسعًا، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة.

الفحص يكشف مفاجأة بواقعة كفر الشيخ

بفحص الواقعة، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية سابقة بشأن الحادث، ما دفع الجهات المعنية إلى التعمق في تفاصيل الواقعة. وأسفرت التحريات عن وجود خلافات عائلية بين طرفين داخل نفس الأسرة.

الطرف الأول يضم الشاكية وزوجها (سائق)، بينما الطرف الثاني هو شقيق الزوج (سائق)، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ. وتدور الخلافات بينهم حول الميراث، وهو ما شكّل الخلفية الحقيقية للأحداث.

رواية الشاكية في واقعة كفر الشيخ

بمواجهة السيدة، أقرت بأنها قامت بتصوير المقطع المتداول بنفسها، موضحة أن الشخص الظاهر في الفيديو هو شقيق زوجها، وأنه كان يحاول فتح أحد المحلات محل النزاع بينهما.

وأضافت أنها تضررت منه بسبب قيامه بالسب، فضلًا عن محاولته إتلاف قفل المحل الخاص بزوجها، ما دفعها لتوثيق الواقعة بالفيديو كدليل على تصرفاته.

اتهامات متبادلة لطرفي واقعة كفر الشيخ

من جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته بما ورد، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه جملةً وتفصيلًا.

واتهم شقيقه وزوجته بمحاولة النيل منه، مؤكدًا أن تصوير الفيديو جاء في سياق تصعيد الخلافات العائلية، وليس توثيق واقعة اعتداء كما تم تداوله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف كافة الملابسات، والفصل في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين وفقًا للقانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ محل الداخلية ميراث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض استهلاك الوزارة بنسبة 50%
أخبار مصر

بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

النائب العام يأمر بحظر النشر في واقعتي سيدة الإسكندرية وضحايا العم بالمنوفية
حوادث وقضايا

حرب إيران.. ترامب يجدد تهديده باستهداف محطات الطاقة ويؤكد: المفاوضات كانت
شئون عربية و دولية

رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية