تمكن المدافع المغربي أشرف داري لاعب الأهلي السابق وكالمار السويدي الحالي، من تسجيل أول أهدافه مع الفريق السويدي، منذ الانتقال إليه في يناير الماضي، في مرمى فريق يورجوردينس.

ولم يكن هدف داري كافيا لمساعدة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء، حيث تلقى فريق كالمار الهزيمة على يد يورجوردينس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري السويدي.

أرقام أشرف داري مع كالمار السويدي

وانتقل أشرف داري إلى فريق كالمار السويدي، في يناير الماضي 2026، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، حتى يونيو من العام الحالي 2026.

وشارك داري مع الفريق السويدي خلال الموسم الحالي 2025-2026، في مباراتين نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن أشرف داري، كان قد انضم إلى النادي الأهلي، في أغسطس 2024 قادما من فريق بريست الفرنسي.

أقرأ أيضًا:

