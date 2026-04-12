مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 3
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 1
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"ترك بصمته".. أشرف داري يشارك في هزيمة كالمار بالدوري السويدي

كتب : يوسف محمد

05:57 م 12/04/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (10) (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (8) (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (9) (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (11) (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن المدافع المغربي أشرف داري لاعب الأهلي السابق وكالمار السويدي الحالي، من تسجيل أول أهدافه مع الفريق السويدي، منذ الانتقال إليه في يناير الماضي، في مرمى فريق يورجوردينس.

ولم يكن هدف داري كافيا لمساعدة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء، حيث تلقى فريق كالمار الهزيمة على يد يورجوردينس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري السويدي.

أرقام أشرف داري مع كالمار السويدي

وانتقل أشرف داري إلى فريق كالمار السويدي، في يناير الماضي 2026، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، حتى يونيو من العام الحالي 2026.

وشارك داري مع الفريق السويدي خلال الموسم الحالي 2025-2026، في مباراتين نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن أشرف داري، كان قد انضم إلى النادي الأهلي، في أغسطس 2024 قادما من فريق بريست الفرنسي.

أقرأ أيضًا:

"بحضور بيزيرا".. نادي الزمالك مواليد 2007 يحقق الفوز على الأهلي في بطولة الجمهورية

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد.. ومناشدة لإعادة هذه التذاكر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري السويدي النادي الأهلي أشرف داري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مبعوث ترامب يشيد بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط
"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
دخلت لتتجمل.. فخرجت جثة | القصة الكاملة لوفاة "عروس حلوان" داخل مركز
بعد إعلان ترامب حصاره.. الحرس الثوري يتوعد بضرب السفن العسكرية بمضيق هرمز
النائب العام يأمر بحظر النشر في واقعتي سيدة الإسكندرية وضحايا العم بالمنوفية
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية