تحل اليوم الأحد، الذكرى الأولى لوفاة ناشئ الزمالك السابق إبراهيم شيكا، الذي توفي في 12 أبريل 2025، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

حكاية إبراهيم شيكا وقصته مع مرض السرطان

وُلد إبراهيم الجمال في محافظة الجيزة، وبدأت علاقته بكرة القدم في سن مبكرة، حيث لفت الأنظار بموهبته خلال مشاركاته في فرق الناشئين، قبل أن ينضم إلى قطاع الناشئين في نادي الزمالك.

داخل الزمالك، ظهر اللاعب بشكل مميز، خاصة في مركز الظهير الأيسر، وامتاز بقدراته على المراوغة والانطلاق، وهو ما جعله يحصل على لقب "شيكا" بسبب تشابه أسلوبه مع شيكابالا قائد الزمالك السابق.

رغم المستويات التي قدمها في الناشئين، لم يتمكن إبراهيم شيكا من الحصول على فرصة حقيقية مع الفريق الأول، ما دفعه إلى الرحيل مبكرًا عن الزمالك، وبدأ اللاعب رحلة التنقل بين الأندية، حيث خاض تجارب مع أندية مثل المقاولون العرب وطلائع الجيش، قبل أن يستمر في مشواره داخل أندية أخرى، أغلبها في درجات أقل.

تفاصيل مرض إبراهيم شيكا

في مرحلة لاحقة، تعرض إبراهيم شيكا لأزمة صحية كبيرة بعد إصابته بمرض السرطان، وتحديدًا سرطان المستقيم، وهو ما أثر بشكل واضح على حالته الجسدية ومسيرته بشكل عام.

خاض اللاعب رحلة علاج صعبة، استمرت لفترة، وسط معاناة متزايدة مع المرض، إلى أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة من حياته.

متى توفي إبراهيم شيكا ناشئ الزمالك السابق؟

توفي إبراهيم شيكا صباح يوم 12 أبريل 2025 عن عمر 28 عامًا، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من الجدل حول ملابسات وفاته، حيث انتشرت العديد من الروايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحولت القصة سريعًا إلى قضية رأي عام، خاصة مع تداول ادعاءات باشتباه في وفاته بسبب تجارة الأعضاء وتورط زوجته وعدد من الشخصيات، وهو ما دفع العديد من الأطراف للحديث عن تفاصيل الوفاة بشكل متباين.

زوجة إبراهيم شيكا في مرمى الاتهامات

من بين أبرز ما أثير بعد الوفاة، اتهام زوجة اللاعب بالتورط في قضية تتعلق بالاتجار في الأعضاء، وهي الاتهامات التي تقدمت بها أسرة اللاعب.

في المقابل، نفت الزوجة هذه الاتهامات بشكل قاطع، وأكد دفاعها أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي هذه الشائعات.

صراع عائلي لأسرة إبراهيم شيكا وزوجته وأزمة ميراث

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل امتدت إلى خلافات عائلية بين زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، هبة التركي ووالدته، خاصة فيما يتعلق بحقوق الميراث بعد وفاته.

مع تصاعد الاتهامات، ظهرت مطالبات بتشريح جثمان اللاعب للتأكد من حقيقة ما تم تداوله بشأن الاتجار بالأعضاء.

لكن هذه المطالبات قوبلت بالرفض من جانب دفاع الزوجة المستشار جلال صوابي، والذي أكد لـ "مصراوي" حينها عدم وجود مبرر قانوني أو طبي لإجراء مثل هذا الإجراء.

الجهات المختصة تحسم جدل وفاة إبراهيم شيكا

في خضم الأزمة، ظهرت تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية للاعب، وتؤكد إصابته بمرض السرطان، وهو ما كان السبب الرئيسي في وفاته.

كما تدخلت الجهات المختصة للتحقيق في البلاغات المقدمة، خاصة ما يتعلق باتهامات الاتجار بالأعضاء، وتم فحص كافة التفاصيل المرتبطة بالقضية.

وفي النهاية، صدر قرار بحفظ البلاغ، بعد التأكد من عدم وجود أدلة تدعم هذه الاتهامات، ليتم غلق هذا الملف قانونيًا.

إقرأ أيضًا:

