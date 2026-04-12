أدلى سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، بتصريحات قوية عقب مغادرة وفد النادي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية فشل انعقاد جلسة الاستماع لتسجيلات تقنية الـVAR.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية بعد خروجه، أن إدارة الأهلي قادرة على الحفاظ على حقوق النادي، مشددًا على أن مسألة اختيار ممثلي النادي في مثل هذه الاجتماعات حق أصيل لمجلس الإدارة، ولا يجوز فرض قيود عليه.

الأهلي صاحب قرار من يمثله

وأضاف: "الأهلي لديه مجلس إدارة يعرف جيدًا كيف يستعيد حقوقه"، متسائلًا عن منطق تحديد أسماء بعينها للحضور، في ظل احتمالية تغييرات قد تطرأ على الجهاز الفني أو الإداري، خاصة بعد خوض الفريق مباراة مهمة مؤخرًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد من يمثله رسميًا، في إشارة واضحة إلى رفض النادي لقيود اتحاد الكرة بشأن آلية حضور جلسات الاستماع.