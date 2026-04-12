دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 0
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

أول تعليق من عبد الحفيظ بعد مغادرة اتحاد الكرة

كتب : محمد خيري

12:49 م 12/04/2026

سيد عبد الحفيظ

أدلى سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، بتصريحات قوية عقب مغادرة وفد النادي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية فشل انعقاد جلسة الاستماع لتسجيلات تقنية الـVAR.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية بعد خروجه، أن إدارة الأهلي قادرة على الحفاظ على حقوق النادي، مشددًا على أن مسألة اختيار ممثلي النادي في مثل هذه الاجتماعات حق أصيل لمجلس الإدارة، ولا يجوز فرض قيود عليه.

الأهلي صاحب قرار من يمثله

وأضاف: "الأهلي لديه مجلس إدارة يعرف جيدًا كيف يستعيد حقوقه"، متسائلًا عن منطق تحديد أسماء بعينها للحضور، في ظل احتمالية تغييرات قد تطرأ على الجهاز الفني أو الإداري، خاصة بعد خوض الفريق مباراة مهمة مؤخرًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد من يمثله رسميًا، في إشارة واضحة إلى رفض النادي لقيود اتحاد الكرة بشأن آلية حضور جلسات الاستماع.

سيد عبد الحفيظ الأهلي اتحاد الكرة

"تاجرت بحزني".. شمس البارودي تنتقد نشر تسجيل صوتي لها دون إذنها
زووم

"تاجرت بحزني".. شمس البارودي تنتقد نشر تسجيل صوتي لها دون إذنها
حنقة فيلر أنهت العروسة قبل الفرح .. قرار من المحكمة في قضية "عروس حلوان"
إبراهيم سعيد أمام القضاء في قضية نفقة جديدة (تفاصيل)
ما السر الخفي وراء اللون الأصفر لأغلب الشخصيات الكرتونية؟- ستفاجئك الإجابة
الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع حادث الإسكندرية ويمنع ذكر اسم المتوفاة

