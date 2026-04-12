دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

20:45

إنتر ميلان

"بعد مباراة سموحة".. النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي

كتب : يوسف محمد

12:01 ص 12/04/2026
    هدف بن شرقي
    هدف بن شرقي
    هدف بن شرقي
    بن شرقي

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق أشرف بن شرقي خلال مباراة سموحة أمس بالدوري المصري.

وعاد الأهلي لطريق الانتصارات، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب سموحة أمس بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الثانية بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تصريحات نقلها الموسم الرسمي للنادي:"أشرف بن شرقي لاعب الفريق، تعرض لجرح قطعي بالفم استلزم 3 غرز ولكنه بحالة جيدة".

وكان بن شرقي شارك في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام سموحة، التي أقيمت مساء أمس بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بالجولة الرابعة بالمرحلة الختامية لبطولة الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

أول قرار من ياس توروب بعد فوز الأهلي على سموحة بالدوري المصري

"لتراكم الإنذارات".. نجم الأهلي يغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أمطار خفيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها وسط الأهل والأصدقاء
"المرايا" في غرفة النوم.. 6 حقائق عنها لا يعرفها الكثيرون
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات