"بيته أهلاوي".. رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق بعد الفوز على

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق أشرف بن شرقي خلال مباراة سموحة أمس بالدوري المصري.

وعاد الأهلي لطريق الانتصارات، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب سموحة أمس بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الثانية بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تصريحات نقلها الموسم الرسمي للنادي:"أشرف بن شرقي لاعب الفريق، تعرض لجرح قطعي بالفم استلزم 3 غرز ولكنه بحالة جيدة".

وكان بن شرقي شارك في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام سموحة، التي أقيمت مساء أمس بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بالجولة الرابعة بالمرحلة الختامية لبطولة الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

