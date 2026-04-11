أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سموحة في الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية للدوري المصري.

وشهد تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة، عودة حسن الشحات لاعب وسط الفريق للمشاركة بشكل أساسي، في تشكيل الأحمر بمختلف البطولات.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري المصري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسن الشحات، محمود تريزيجيه ومحمد شريف

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات بالمسابقة.

نتيجة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الأهلي الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

أقرأ أيضًا:

محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب

تجاوز في حقهم.. الأهلي يطالب رابطة الأندية بإلغاء العقوبات على لاعبيه



