الدوري المصري

بيراميدز

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 2
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
18:30

اسبانيول

"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحة بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

06:56 م 11/04/2026

لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (7)

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سموحة في الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية للدوري المصري.

وشهد تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة، عودة حسن الشحات لاعب وسط الفريق للمشاركة بشكل أساسي، في تشكيل الأحمر بمختلف البطولات.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري المصري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسن الشحات، محمود تريزيجيه ومحمد شريف

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات بالمسابقة.

نتيجة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الأهلي الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

متحدث الكهرباء يكشف ملامح الخطة الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 50%
متحدث الكهرباء يكشف ملامح الخطة الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 50%

دون إصابات.. تفاصيل حريق داخل مستشفى القصر العيني
فايننشال تايمز: الإيرانيون والأمريكيون وصلوا طريقا مسدودا بشأن مضيق هرمز
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 فولهام.. محاولات من فولهام لتقليص الفارق
