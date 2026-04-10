الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

0 1
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 0
21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

0 0
21:00

جيرونا

بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة المصري في مرحلة الحسم بالدوري

كتب : نهي خورشيد

09:18 م 10/04/2026 تعديل في 09:22 م

بيراميدز

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمته الرسمية استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري

ويستضيف بيراميدز نظيره المصري في الخامسة مساء غدٍ السبت على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة حسم اللقب بالمسابقة.

قائمة بيراميدز للمباراة

وضمت قائمة بيراميدز ثلاثة حراس مرمى، وهم: أحمد الشناوي، محمود جاد، وشريف إكرامي.

وفي خط الدفاع تواجد كلاً من: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، كريم حافظ، ومحمد حمدي إبراهيم.

أما خط الوسط فضم: مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، أحمد توفيق، أحمد عاطف "قطة"، مصطفى فتحي، وباسكال فيري.

وفي خط الهجوم اختار الجهاز الفني الرباعي: يوسف أوباما، دودو الجباس، مروان حمدي، وفيستون ماييلي.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والمصري

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية إسناد إدارة المباراة إلى الحكم طارق مجدي، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ومحمد عاطف الزناري، بينما يتولى محمد عبد العزيز مهام الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو VAR يتواجد محمد الدسوقي بمساعدة طارق مصطفى.

إقرأ أيضاً:

هدفه التاريخي.. صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول

بالكعب.. أول أهداف رامي ربيعة في الدوري الإماراتي (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 شباب بلوزداد.. العارضة تمنع الفريق الجزائري
الرئيس السيسي لـ"ميلوني": نرفض أي انتهاك لسيادة الدول أو المساس بمقدرات
الدكتور محمود محيي الدين: مصر في حالة حرجة بسبب الديون -(فيديو)
بعد انتشاره في الصين.. 5 أعراض تكشف الإصابة بفيروس POH-VAU
"غياب الشناوي وكامويش".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري
42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
لحظة بلحظة.. الزمالك وشباب بلوزداد في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية