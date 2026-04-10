كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمته الرسمية استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري

ويستضيف بيراميدز نظيره المصري في الخامسة مساء غدٍ السبت على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة حسم اللقب بالمسابقة.

قائمة بيراميدز للمباراة

وضمت قائمة بيراميدز ثلاثة حراس مرمى، وهم: أحمد الشناوي، محمود جاد، وشريف إكرامي.

وفي خط الدفاع تواجد كلاً من: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، كريم حافظ، ومحمد حمدي إبراهيم.

أما خط الوسط فضم: مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، أحمد توفيق، أحمد عاطف "قطة"، مصطفى فتحي، وباسكال فيري.

وفي خط الهجوم اختار الجهاز الفني الرباعي: يوسف أوباما، دودو الجباس، مروان حمدي، وفيستون ماييلي.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والمصري

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية إسناد إدارة المباراة إلى الحكم طارق مجدي، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ومحمد عاطف الزناري، بينما يتولى محمد عبد العزيز مهام الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو VAR يتواجد محمد الدسوقي بمساعدة طارق مصطفى.

