مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش.. زيزو بديلًا

كتب : محمد عبد الهادي

08:16 م 09/03/2026 تعديل في 08:19 م

لاعبي النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره طلائع الجيش.

ويلتقي الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الإسبوع المؤجل من الجولة الـ15 في الدوري المصري، وتنطلق صافرة اللقاء في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وشهد التشكيل عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى، بعد غيابه عن اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب، كما عاد محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلًا من مصطفي شوبير، بينما تواجد زيزو بديلًا.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسر إبراهيم - هادي رياض - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: تريزيجيه - مروان عثمان - أشرف بن شرقي

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يتواجد فريق الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة حتى الآن، فاز في 11 لقاء وتعادل في 7 مباريات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

أما طلائع الجيش يتواجد في المركز الـ 16 في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 19 مباراة، بعدما حقق 4 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 8 هزائم.

إقرأ أيضًا:

سلوت يعلن قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال

إعلان حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
أخبار مصر

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
"إيه البيجامة اللي انت لابسها دي"..رامز جلال يسخر من اللاعب ياسر إبراهيم
دراما و تليفزيون

"إيه البيجامة اللي انت لابسها دي"..رامز جلال يسخر من اللاعب ياسر إبراهيم
بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
دراما و تليفزيون

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
قطر: القبض على 313 شخصًا بسبب تداول معلومات مضللة بشأن الوضع الراهن
شئون عربية و دولية

قطر: القبض على 313 شخصًا بسبب تداول معلومات مضللة بشأن الوضع الراهن

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة