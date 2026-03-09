تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش.. زيزو بديلًا

أعلن المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره طلائع الجيش.

ويلتقي الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الإسبوع المؤجل من الجولة الـ15 في الدوري المصري، وتنطلق صافرة اللقاء في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وشهد التشكيل عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى، بعد غيابه عن اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب، كما عاد محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلًا من مصطفي شوبير، بينما تواجد زيزو بديلًا.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسر إبراهيم - هادي رياض - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: تريزيجيه - مروان عثمان - أشرف بن شرقي

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يتواجد فريق الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة حتى الآن، فاز في 11 لقاء وتعادل في 7 مباريات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

أما طلائع الجيش يتواجد في المركز الـ 16 في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 19 مباراة، بعدما حقق 4 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 8 هزائم.

