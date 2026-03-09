أدلى أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، بتصريحات لافتة قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويحتاج إنبي إلى تحقيق الفوز أمام الزمالك من أجل ضمان التواجد في مجموعة تحديد البطل هذا الموسم، إذ يمتلك الفريق البترولي 27 نقطة، بفارق نقطتين عن وادي دجلة، الذي أنهى بالفعل جميع مبارياته.

تصريحات رئيس نادي إنبي

وقال الشريعي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لن أضع مكافآت استثنائية للاعبي إنبي قبل لقاء الزمالك، فالفريق لا يحتاج إلى مكافآت خاصة عند مواجهة الأهلي أو الزمالك".

وأضاف: "إدارة إنبي كانت واضحة منذ بداية الموسم، وهو أن نحقق المركز الثامن وألا نتواجد في مجموعة تحديد البطل، وقد نجح الفريق في تحقيق الهدف بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية في المباراة الماضية".

وتابع: "لا أريد الخسارة أمام الزمالك، فإدارة إنبي لا تحب الخسارة، لكن علينا اختيار الفرصة المناسبة للفريق، خاصة أن نحو 70% من قوام الفريق يعتمد على لاعبي قطاع الناشئين".

واختتم رئيس إنبي تصريحاته قائلًا: "أتطلع لأن نكون أول فريق يبدأ الاستعداد للموسم المقبل مبكرًا، انطلاقًا من النصف الثاني من الموسم الحالي، خاصة أن نادي إنبي يمتلك أحد أفضل قطاعات الناشئين في مصر، وهدفي تكوين فريق يعتمد على هذا القطاع".

