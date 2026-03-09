مباريات الأمس
مصدر يكشف موقف الونش من مباراة الزمالك وإنبي

كتب : مصراوي

01:18 ص 09/03/2026

الونش

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره إنبي في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ15 في الدوري المصري.


وعاني الزمالك في المباريات الماضية من عدة غيابات، أبرزها مدافع الفريق محمود حمدي الونش.

ما موقف الونش من مباراة الزمالك وإنبي؟

أكد مصدر مطلع لمصراوي، أن الونش سيكون خارج لقاء إنبي في الدوري لعدم تعافيه من إصابة العضلة الضامة.

وأكد المصدر أن فرص لحاق الونش من مباراة أتوهو في الكونفدرالية ضئيلة ولكن هناك محاولات لتجهيزه من قبل الجهاز الطبي للفريق.

يعاني محمود حمدي الونش من إصابة في العضلة الضامة، ما دفع الجهاز الطبي للفريق إلى إخضاعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الحالية.

إقرأ أيضًا:
ضمنها إيقاف لاعب الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21

"حتى من نسوا تهنئتي".. أفشة يوجه رسالة شكر للجماهير بعد عيد ميلاده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الونش الزمالك إنبي

