مصدر يكشف موقف الونش من مباراة الزمالك وإنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره إنبي في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ15 في الدوري المصري.



وعاني الزمالك في المباريات الماضية من عدة غيابات، أبرزها مدافع الفريق محمود حمدي الونش.

ما موقف الونش من مباراة الزمالك وإنبي؟

أكد مصدر مطلع لمصراوي، أن الونش سيكون خارج لقاء إنبي في الدوري لعدم تعافيه من إصابة العضلة الضامة.

وأكد المصدر أن فرص لحاق الونش من مباراة أتوهو في الكونفدرالية ضئيلة ولكن هناك محاولات لتجهيزه من قبل الجهاز الطبي للفريق.

يعاني محمود حمدي الونش من إصابة في العضلة الضامة، ما دفع الجهاز الطبي للفريق إلى إخضاعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الحالية.

