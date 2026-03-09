توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأحمر استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، والمقرر لها مساء غد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضمن قائمة الأهلي 21 لاعباً وهم:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، هادي رياض، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

ويدخل الأهلي المباراة بعدما نجح في تحقيق فوزاً في الجولة الماضية على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس الماضي على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، بعدما حقق 11 انتصاراً وتعادل في 7 مباريات وتلقى هزيمة واحدة، مسجلاً 32 هدفاً مقابل 17 هدفاً استقبلها شباكه.

في المقابل، يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل في 7 مباريات وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلوا 23.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش مساء الاثنين 9 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.