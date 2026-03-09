محمد معروف حكماً لمواجهة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غد الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف على ملعب ستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم محمد معروف كحكم ساحة، ويعاونه كلاً من أحمد توفيق طلب ومحمد الزناري كمساعدين، بينما يتولى محمود منصور مهام الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو، يتواجد الحكم حسام عزب كحكم لتقنية الـVAR ويعاونه هيثم عثمان كحكم مساعد للفيديو.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، في حين يتواجد طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

وتعد هذه المباراة الثانية التي يديرها محمد معروف للأهلي في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما أدار مواجهة الفريق أمام فاركو في الجولة الثانية من المسابقة، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1 في أغسطس الماضي.