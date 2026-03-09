كواليس مران الزمالك اليوم استعداداً لمواجهة إنبي في الدوري

استئناف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الكلية الحربية، استعداداً لمواجهة إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعقد المدير الفني للفريق معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شدد خلالها على أهمية اللقاء المرتقب، مطالباً الجميع بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية في المسابقة.

كما حذر المدرب لاعبيه من الاستهانة بالمنافس، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الروح القتالية التي ظهر بها الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وخلال الجلسة، استعرض المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في التدريب تمهيداً لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الفريق البترولي.

على صعيد آخر، خاض اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية خلال المران، إذ فضل الجهاز الفني الاكتفاء بهذه الفقرة لهم دون استكمال باقي التدريبات تجنباً للإجهاد قبل المواجهة القادمة.

وفي سياق متصل، أدى مدافع الفريق محمود حمدي الونش تدريبات تأهيلية على هامش المران في ظل معاناته من إصابة في العضلة الضامة، إذ يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

كما شهد المران لفتة إنسانية من لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني، إذ حرص الجميع على الاحتفال بعيد ميلاد مهاجم الفريق عمرو ناصر مع تمنياتهم له بالتوفيق خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، خاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة الاتحاد السكندري تدريبات بدنية قوية، قبل أن يقوم الجهاز الفني بتقسيمهم إلى مجموعتين لتنفيذ بعض الجوانب الخططية مع توجيهات مستمرة من المدير الفني لتصحيح الأخطاء.

واختتم المران بإقامة تقسيمة فنية لتطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرات التكتيكية.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري.