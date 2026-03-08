مباريات الأمس
خالد الغندور لمصراوي: معتمد جمال يقدم مستوى مميز مع الزمالك.. والمنافسة على الدوري صعبة جدا

كتب : يوسف محمد

03:00 ص 08/03/2026
أشاد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي 2025-2026، تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني.

وكان نادي الزمالك، تمكن أول أمس الجمعة من تحقيق الفوز، على حساب نظيره نادي الاتحاد السكندري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري.

تصريحات خالد الغندور لـ مصراوي

وقال خالد الغندور في تصريحات خاصة لمصراوي، خلال تواجده في ختام بطولة الأساطير بنادي زد يوم الخميس الماضي: "التجمع في بطولة الأساطير الرمضانية بنادي زد مميز للغاية ورائع، خاصة في ظل حضور الكثير من نجوم الكرة المصرية وسعيد بنجاح البطولة وبشكر نادي زد على هذا التجمع الرائع".

وأضاف: "ذكرياتي في الدورات الرمضانية كثيرة للغاية، كان أشهرها المشاركة في الدورات الرمضانية، بنادي هليوبوليس، الجزيرة، الصيد والشمس أيضًا، كنت بشارك في هذه الدورات باستمرار وتوجت بالعديد من هذه الدورات".

خالد الغندور يتحدث عن المنافسة في الدوري الموسم الحالي

وعن رأيه في المنافسة على لقب الدوري الموسم الحالي، قال: "المنافسة خلال الموسم الحالي في الدوري المصري، مميزة بشكل كبير، وهذا أمر يزيد من قيمة وجودة الدوري المصري".

وتابع: "ما يقدمه معتمد جمال مع الزمالك أمر رائع، هو مفاجأة بالنسبة للكثير من المتابعين، ونجح في الفترة الأخيرة في تحقيق 8 انتصارات متتالية وهذا الأمر إذا كان مع مدرب أجنبي، كان سيتم الاشادة به كثيرا".

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دور نايل"، برصيد 43 نقطة جمعهم من 19 مباراة بمختلف البطولات.

خالد الغندور نادي الزمالك الدوري المصري شهر رمضان

