عبر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صعوبة مواجهة الاتحاد السكندري التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد في مباراة أقيمت مساء الجمعة.

أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

وأثناء انعقاد المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وجه المدير الفني للزمالك الشكر لجمهور نادي الزمالك على تشجيع الفريق معتذرْا لهم عن حالة طرد اللاعب محمد شحاتة التي تسببت في هبوط المستوى خلال المباراة.

وأكد على سعادته بعد الفوز وحصد الـ 3 نقاط والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز حتى الآن.

وأوضح أن الجهاز الفني يسعى خلال المرحلة الحالية على حل أزمة إهدار الفرصة في المباريات.

وأشار إلى اختيار اللاعبين يكون بناء على طبيعة المنافس وطريقة اللعب لافتًا إلى أن شيكوبانزا ينفذ المطلوب منه لمساعدة الفريق على الظهور بشكل جيد.

واستطرد المدير الفني لزمالك أن الفريق حقق الفوز الثامن على التوالي في الدوري المصري الممتاز بعد الانتصار على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

يذكر أن نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة حتى الآن.

وشارك الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري بتشكيل أساسي مكون من؛ مهدي سليمان، بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد إبراهيم، محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، ناصر منسي، خوان بيزيرا.

وعلى مقاعد البدلاء تواجد، محمود الشناوي، السيد أسامة، عمرجابر، محمد السيد، أحمد ربيع، آدم كايد، أحمد شريف، سيف الجزيزي، عدي الدباغ.

مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري

ويواجه نادي الزمالك نادي إنبي في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

