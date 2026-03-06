مباريات الأمس
الدوري المصري

الجونة

0 0
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

0 0
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

1 0
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري.. لحظة بلحظة1-0 (فيديو)

كتب : وائل توفيق

09:31 م 06/03/2026 تعديل في 10:07 م

خلال مباراة الزمالك وزد

انطلقت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف مساء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

حارس مرمى: محمود جنش
الدفاع: خالد عبد الفتاح- مصطفى إبراهيم- عبد الرحمن جودة-كريم الديب

لاعبي الوسط: محمود عبد العاطي دونجا-محمود عماد-أفشة

الهجوم: عبد الرحمن مجدي-يسري وحيد-مابولولو

أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز

الدقيقة1: انطلقت المباراة بضغط من الزمالك على الاتحاد السكندري

الدقيقة 3: لاعبو الزمالك يحاولون السيطرة على وسط الملعب

الدقيقة6: دفاع الاتحاد السكندري يتصدي لهجمة خطيرة من الزمالك

الدقيقة 11: ناصر منسي يحرز هدف التقدم لنادي الزمالك

الدقيقة15: بطاقة صفراء للاعب الاتحاد السكندري مابولولو

الدقيقة 17: العارضة تمنع الاتحاد من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من أفشة

الدقيقة 23: النتيجة لا تزال 1-0 للزمالك

الدقيقة 26: الزمالك يستحوذ على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% للاتحاد السكندري

