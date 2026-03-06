انطلقت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف مساء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

حارس مرمى: محمود جنش

الدفاع: خالد عبد الفتاح- مصطفى إبراهيم- عبد الرحمن جودة-كريم الديب

لاعبي الوسط: محمود عبد العاطي دونجا-محمود عماد-أفشة

الهجوم: عبد الرحمن مجدي-يسري وحيد-مابولولو

أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز

الدقيقة1: انطلقت المباراة بضغط من الزمالك على الاتحاد السكندري

الدقيقة 3: لاعبو الزمالك يحاولون السيطرة على وسط الملعب

الدقيقة6: دفاع الاتحاد السكندري يتصدي لهجمة خطيرة من الزمالك

الدقيقة 11: ناصر منسي يحرز هدف التقدم لنادي الزمالك

على طريقة فان بيرسي الطائرة 🕊️⚽الأسطووورة ناصر منسي يحزر الهدف الأول للزمالك في مرمى الاتحاد السكندري 🎯🤍 pic.twitter.com/Yo5v8MxNiC — ON Sport (@ONTimeSports) March 6, 2026

الدقيقة15: بطاقة صفراء للاعب الاتحاد السكندري مابولولو

الدقيقة 17: العارضة تمنع الاتحاد من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من أفشة

يا ولد يا أفشة🟢👌🏼العارضة تمنع هدف محقق للاعب الاتحاد بعد تنفيذ رائع للركلة الحرة👏🏼 pic.twitter.com/UtJOMS2RQ9 — ON Sport (@ONTimeSports) March 6, 2026

الدقيقة 23: النتيجة لا تزال 1-0 للزمالك

الدقيقة 26: الزمالك يستحوذ على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% للاتحاد السكندري