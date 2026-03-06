الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري.. لحظة بلحظة1-0 (فيديو)
كتب : وائل توفيق
انطلقت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في التاسعة والنصف مساء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري
حراسة المرمى: مهدي سليمان.
خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.
خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.
خط الهجوم: شيكو بانزا – ناصر منسي – خوان بيزيرا.
تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك
حارس مرمى: محمود جنش
الدفاع: خالد عبد الفتاح- مصطفى إبراهيم- عبد الرحمن جودة-كريم الديب
لاعبي الوسط: محمود عبد العاطي دونجا-محمود عماد-أفشة
الهجوم: عبد الرحمن مجدي-يسري وحيد-مابولولو
أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز
الدقيقة1: انطلقت المباراة بضغط من الزمالك على الاتحاد السكندري
الدقيقة 3: لاعبو الزمالك يحاولون السيطرة على وسط الملعب
الدقيقة6: دفاع الاتحاد السكندري يتصدي لهجمة خطيرة من الزمالك
الدقيقة 11: ناصر منسي يحرز هدف التقدم لنادي الزمالك
على طريقة فان بيرسي الطائرة 🕊️⚽الأسطووورة ناصر منسي يحزر الهدف الأول للزمالك في مرمى الاتحاد السكندري 🎯🤍 pic.twitter.com/Yo5v8MxNiC— ON Sport (@ONTimeSports) March 6, 2026
الدقيقة15: بطاقة صفراء للاعب الاتحاد السكندري مابولولو
الدقيقة 17: العارضة تمنع الاتحاد من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من أفشة
يا ولد يا أفشة🟢👌🏼العارضة تمنع هدف محقق للاعب الاتحاد بعد تنفيذ رائع للركلة الحرة👏🏼 pic.twitter.com/UtJOMS2RQ9— ON Sport (@ONTimeSports) March 6, 2026
الدقيقة 23: النتيجة لا تزال 1-0 للزمالك
الدقيقة 26: الزمالك يستحوذ على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% للاتحاد السكندري