مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

موناكو

جميع المباريات

إعلان

"محاولة للذئاب وتأكيد ثنائي للأحمر".. ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

11:42 م 05/03/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (12)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (11)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (10)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (20)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (14)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (13)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (17)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (15)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (4)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (2)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (18)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (19)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (16)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (7)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (8)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (6)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (5)
  • عرض 19 صورة
    أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


حقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الخميس، في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل، ضمن الجولة الـ21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ماذا حدث في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري؟

وبدأت الإثارة في الدقيقة 51 عندما سجل المقاولون العرب هدفاً، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار"، قبل أن تؤكد مراجعة الطاقم صحة قرار الإلغاء في الدقيقة 55 ليبقى تقدم الأهلي بهدف دون رد.

وحاول المقاولون العرب العودة في المباراة، إذ تصدى حارس الأهلي مصطفى شوبير لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق حسين فيصل في الدقيقة 62، فيما أنقذ حارس المقاولون أبو السعود تسديدة قوية من زيزو في الدقيقة التالية.

كما ارتدت رأسية أحمد نادر حواش من داخل منطقة الجزاء إلى خارج الملعب بالدقيقة 65.

وجاء الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 71 بعد تمريرة من أشرف بن شرقي إلى إمام عاشور، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت من أعلى مرمى أبو السعود لتسكن الشباك.

وحاول المقاولون العرب العودة في الدقيقة 76 من هجمة مرتدة، لكن دفاع الأهلي أوقف الكرة بنجاح.

وتواصلت المحاولات عبر ضربة ثابتة في الدقيقة 78 تصدى لها دفاع الأهلي قبل احتساب خطأ لصالح الفريق الأحمر. وفي الدقيقة 80، أهدر الفريق الضيف فرصة هدف مؤكد بعد تصدي شوبير لتسديدة قوية قبل أن ترتد الكرة ويسددها لاعب المقاولون خارج المرمى.

وجاءت الدقيقة 85 لتعطي المقاولون العرب هدف تقليص الفارق بعد أن أرسل الفريق عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء قابلها سالم بتسديدة قوية على يمين شوبير لتسكن الشباك، وأكد الفار صحة الهدف في الدقيقة 86.

وظلت الفرص الضائعة حاضرة في الدقائق الأخيرة، إذ أهدر الأهلي فرصة محققة بالدقيقة 87 بعد هجمة وصلت عند مروان عثمان الذي مرر الكرة إلى الشحات لكن تصدت لتسديدته يد حارس المقاولون.

كما تصدى شوبير لتسديدة أرضية من الفريق الضيف بالدقيقة 92.

واختتم الأهلي المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 95، بعد اختراق من حسين الشحات من يسار منطقة الجزاء سدد كرة ارتطمت بالدفاع لتصل إليه مرة أخرى، قبل أن يرسلها داخل الشباك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي لمقاولون العرب لدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي: نحن في شبه طوارئ ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات الناس
أخبار مصر

السيسي: نحن في شبه طوارئ ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات الناس
الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
19 مصابًا في انقلاب ميكروباصين بالجيزة
حوادث وقضايا

19 مصابًا في انقلاب ميكروباصين بالجيزة
بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
رياضة عربية وعالمية

بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
هآرتس: أضرار كبيرة وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة
شئون عربية و دولية

هآرتس: أضرار كبيرة وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة