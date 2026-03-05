"إصابة في البداية وهدف".. ملخص شوط الأهلي والمقاولون العرب الأول في الدوري

حقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الخميس، في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل، ضمن الجولة الـ21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وبدأت الإثارة في الدقيقة 51 عندما سجل المقاولون العرب هدفاً، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار"، قبل أن تؤكد مراجعة الطاقم صحة قرار الإلغاء في الدقيقة 55 ليبقى تقدم الأهلي بهدف دون رد.

وحاول المقاولون العرب العودة في المباراة، إذ تصدى حارس الأهلي مصطفى شوبير لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق حسين فيصل في الدقيقة 62، فيما أنقذ حارس المقاولون أبو السعود تسديدة قوية من زيزو في الدقيقة التالية.

كما ارتدت رأسية أحمد نادر حواش من داخل منطقة الجزاء إلى خارج الملعب بالدقيقة 65.

وجاء الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 71 بعد تمريرة من أشرف بن شرقي إلى إمام عاشور، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت من أعلى مرمى أبو السعود لتسكن الشباك.

وحاول المقاولون العرب العودة في الدقيقة 76 من هجمة مرتدة، لكن دفاع الأهلي أوقف الكرة بنجاح.

وتواصلت المحاولات عبر ضربة ثابتة في الدقيقة 78 تصدى لها دفاع الأهلي قبل احتساب خطأ لصالح الفريق الأحمر. وفي الدقيقة 80، أهدر الفريق الضيف فرصة هدف مؤكد بعد تصدي شوبير لتسديدة قوية قبل أن ترتد الكرة ويسددها لاعب المقاولون خارج المرمى.

وجاءت الدقيقة 85 لتعطي المقاولون العرب هدف تقليص الفارق بعد أن أرسل الفريق عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء قابلها سالم بتسديدة قوية على يمين شوبير لتسكن الشباك، وأكد الفار صحة الهدف في الدقيقة 86.

وظلت الفرص الضائعة حاضرة في الدقائق الأخيرة، إذ أهدر الأهلي فرصة محققة بالدقيقة 87 بعد هجمة وصلت عند مروان عثمان الذي مرر الكرة إلى الشحات لكن تصدت لتسديدته يد حارس المقاولون.

كما تصدى شوبير لتسديدة أرضية من الفريق الضيف بالدقيقة 92.

واختتم الأهلي المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 95، بعد اختراق من حسين الشحات من يسار منطقة الجزاء سدد كرة ارتطمت بالدفاع لتصل إليه مرة أخرى، قبل أن يرسلها داخل الشباك.