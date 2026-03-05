لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري.. 1-0..نهاية الشوط الأول
كتب : محمد القرش
النادي الأهلي (1)
يقدم موقع "مصراوي" لمتابعيه أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.
ويلعب الأهلي مواجهته أمام المقاولون على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل المارد الأحمر للمواجهة كالآتي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بلعمري.
خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.
خط الهجوم: تريزيجيه، زيزو، مروان عثمان.
أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاون العرب
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 5: هجمة للأهلي عن طريق كريم فؤاد تمر إلى خارج الملعب.
الدقيقة 7: سقوط كريم فؤاد ودخول الجهاز الطبي لعلاجه.
الدقيقة 9: تبديل اضطراري بخروج كريم فؤاد ونزول أحمد عيد
الدقيقة 15: حارس المقاولون العرب أبو السعود ينقذ مرماه من هجمة مروان عثمان
الدقيقة 21: الأهلي يهدر هجمة خطيرة بعد تسديدتي إمام وزيزو.
الدقيقة 33: سيطرة للأهلي دون خطورة حقيقة على المرمى.
الدقيقة 35: تريزيجيه يسجل الهدف الأول للأهلي.
الدقيقة 37: تسديدة من المقاولون العرب تصطدم بدفاع الأهلي.
الدقيقة 45: الأهلي يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة من ديانج مرت خارج منطقة الجزاء.
نهاية الشوط الأول