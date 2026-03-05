مباريات الأمس
جميع المباريات

لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري.. 1-0..نهاية الشوط الأول

كتب : محمد القرش

09:08 م 05/03/2026 تعديل في 10:21 م

النادي الأهلي (1)

يقدم موقع "مصراوي" لمتابعيه أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويلعب الأهلي مواجهته أمام المقاولون على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل المارد الأحمر للمواجهة كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه، زيزو، مروان عثمان.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاون العرب

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: هجمة للأهلي عن طريق كريم فؤاد تمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 7: سقوط كريم فؤاد ودخول الجهاز الطبي لعلاجه.

الدقيقة 9: تبديل اضطراري بخروج كريم فؤاد ونزول أحمد عيد

الدقيقة 15: حارس المقاولون العرب أبو السعود ينقذ مرماه من هجمة مروان عثمان

الدقيقة 21: الأهلي يهدر هجمة خطيرة بعد تسديدتي إمام وزيزو.

الدقيقة 33: سيطرة للأهلي دون خطورة حقيقة على المرمى.

الدقيقة 35: تريزيجيه يسجل الهدف الأول للأهلي.

الدقيقة 37: تسديدة من المقاولون العرب تصطدم بدفاع الأهلي.

الدقيقة 45: الأهلي يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة من ديانج مرت خارج منطقة الجزاء.

نهاية الشوط الأول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري

لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري.. 1-0..نهاية الشوط
