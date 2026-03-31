مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
20:45

اليــــابان

جميع المباريات

إعلان

بعد قرار المدرب.. موعد عودة الزمالك للتدريبات قبل مواجهة المصري

كتب : محمد خيري

12:12 م 31/03/2026

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، عقب خوض ودية الشرقية للدخان بالإسكندرية التي أقيمت اليوم على ستاد الكلية الحربية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك يكتسح الشرقية للدخان وديا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الشرقية للدخان بالإسكندرية بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة.

إعلان

إعلان

