كأس رابطة الأندية

المصري

2 2
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

72 76
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

74 75
19:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

بعد فوزه على المصرية للاتصالات.. النادي الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري كرة السلة

كتب : محمد عبد السلام

07:47 م 30/03/2026 تعديل في 07:54 م

خلال مباارة الأهلي والاتصالات (2) (1)

حسم النادي الأهلي تأهله إلى نهائي دوري سوبر السلة بعد فوزه على المصرية للاتصالات بنتيجة 76-72 في المباراة الرابعة من سلسلة نصف النهائي، والتي أقيمت على صالة ستاد النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

وظهر الأهلي بشكل قوي منذ البداية، حيث أنهى الفترة الأولى متقدما 29-11، وواصل سيطرته في الفترة الثانية لينهيها بنتيجة 40-30، كما حافظ على تقدمه خلال الفترة الثالثة، التي انتهت بنتيجة 60-50.

وبهذا الانتصار، حسم الأهلي السلسلة لصالحه بنتيجة 3-1، بعدما فاز في مباراتين بنتيجتي 89-79 و81-75، بينما كانت المباراة الأولى من نصيب المصرية للاتصالات بنتيجة 102-86.

موعد مباراة الأهلي في نهائي دوري سوبر السلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في نهائي دوري سوبر السلة الفائز من مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري.

الأهلي دوري السوبر لكرة السلة الأهلي كرة السلة

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
