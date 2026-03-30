حسم النادي الأهلي تأهله إلى نهائي دوري سوبر السلة بعد فوزه على المصرية للاتصالات بنتيجة 76-72 في المباراة الرابعة من سلسلة نصف النهائي، والتي أقيمت على صالة ستاد النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

وظهر الأهلي بشكل قوي منذ البداية، حيث أنهى الفترة الأولى متقدما 29-11، وواصل سيطرته في الفترة الثانية لينهيها بنتيجة 40-30، كما حافظ على تقدمه خلال الفترة الثالثة، التي انتهت بنتيجة 60-50.

وبهذا الانتصار، حسم الأهلي السلسلة لصالحه بنتيجة 3-1، بعدما فاز في مباراتين بنتيجتي 89-79 و81-75، بينما كانت المباراة الأولى من نصيب المصرية للاتصالات بنتيجة 102-86.

موعد مباراة الأهلي في نهائي دوري سوبر السلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في نهائي دوري سوبر السلة الفائز من مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري.