مستعدين للمساعدة.. اتحاد الكرة يهنئ العضو الجديد في كاف

هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، سامسون أدامو بمناسبة صدور قرار تعيينه سكرتيرا عاما للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وأعرب مجلس الإدارة، وبمشاركة الأمين العام وكافة العاملين بالاتحاد، عن أمنياتهم الصادقة لأدامو بالتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، مؤكدين ثقتهم في قدرته على تقديم إضافة حقيقية تدفع بعجلة تطوير الكرة الإفريقية إلى الأمام، بالنظر إلى خبراته الطويلة في العمل القاري.

وفي سياق التهنئة، أكد الاتحاد المصري تطلعه الكامل للتعاون مع السكرتارية العامة الجديدة للاتحاد الإفريقي، بما يخدم مصالح الكرة المصرية والإفريقية على حد سواء، ويسهم في تعزيز مكانة القارة السمراء على الخريطة الكروية العالمية.

عودة مسابقة دوري السوبر الأفريقي

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أعلن رسميًا عودة بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم للواجهة من جديد، مؤكدًا أن النسخة المرتقبة ستنطلق في نهاية العام الجاري.