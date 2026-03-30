الناتو يعترض صاروخًا باليستيًا رابعًا أُطلق باتجاه

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت صاروخًا باليستيًا رابعًا أُطلق باتجاه الأراضي التركية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الصاروخ دخل المجال الجوي التركي، الاثنين، قبل أن يتم تحييده بواسطة وحدات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للناتو المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

وأكدت أن السلطات تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تهديد يستهدف الأجواء أو الأراضي التركية، مشددة على استمرار الجاهزية الدفاعية.

وكان حلف شمال الأطلسي قد نشر في وقت سابق من الشهر الجاري نظامين للدفاع الصاروخي من طراز "باتريوت" في تركيا، في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية.