الناتو يعترض صاروخًا باليستيًا رابعًا أُطلق باتجاه تركيا

كتب : وكالات

04:58 م 30/03/2026

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت صاروخًا باليستيًا رابعًا أُطلق باتجاه الأراضي التركية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الصاروخ دخل المجال الجوي التركي، الاثنين، قبل أن يتم تحييده بواسطة وحدات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للناتو المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

وأكدت أن السلطات تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تهديد يستهدف الأجواء أو الأراضي التركية، مشددة على استمرار الجاهزية الدفاعية.

وكان حلف شمال الأطلسي قد نشر في وقت سابق من الشهر الجاري نظامين للدفاع الصاروخي من طراز "باتريوت" في تركيا، في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حزب الله: استهدفنا مستوطنات وتجمعات لجيش الاحتلال جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

حزب الله: استهدفنا مستوطنات وتجمعات لجيش الاحتلال جنوب لبنان
"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
حوادث وقضايا

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
إيران تنفي استهداف محطة تحلية بالكويت وتتهم إسرائيل بالهجوم
شئون عربية و دولية

إيران تنفي استهداف محطة تحلية بالكويت وتتهم إسرائيل بالهجوم
رحلة البحث عن العقل خلف أسوار العباسية.. 3 سيناريوهات قانونية تنتظر متهم
أخبار المحافظات

رحلة البحث عن العقل خلف أسوار العباسية.. 3 سيناريوهات قانونية تنتظر متهم
بعد قفزات قياسية.. هل يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الحالي؟
أخبار البنوك

بعد قفزات قياسية.. هل يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الحالي؟

