إعلان

المشدد 15 سنة لسائق محافظة الدقهلية بتهمة الاتجار بمخدر "الأوكسي"

كتب : رامي محمود

04:57 م 30/03/2026 تعديل في 05:36 م

سجن- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، بالسجن المشدد 15 عامًا لسائق بديوان عام محافظة الدقهلية، والسجن 6 سنوات لطالب بكلية الطب، لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بعد ضبطهما بحوزتهما كميات كبيرة من مخدر "الأوكسي" بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عاكف أحمد، والمستشار محمد عمر عبد الجواد، والمستشار محمود محمد خليفة، وسكرتارية أحمد مجر، في القضية رقم 12705 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة، المقيدة برقم 4289 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

أحالت نيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية كلا من "وحيد..و.ف.ع" (45 عامًا، سائق) و"محمد.م.ع" (19 عامًا، طالب بكلية الطب جامعة بورسعيد) إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بحيازة وحيازة جوهر مخدر "أوكسيكودون" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بتاريخ 8/12/2025 بدائرة قسم ثان المنصورة.

وأكد المقدم صلاح عودة، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا، أن التحريات المشتركة مع النقيب سراج حسام الدين عبدالوهاب دلتهما على المتهم الأول في استخدام مركبة رقم د ع ط 8743 لترويج المخدر، حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهما 560 قرصًا من عقار "الأوكسيكودون"، مع مبالغ نقدية وهاتفين نقالين.

كما أقر المتهم الثاني بحيازته 1260 قرصًا من نفس العقار على سطح مسكنه، وذلك بإرشاده لضباط الإدارة، فيما أكد المتهم الأول صحة ملكيته للمواد المضبوطة والهاتف المحمول.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من والده لتسليم المضبوطات إلى المتهم الأول والتوجه لتسليمها لشخص آخر، فيما كشف فحص الهاتف المحمول للمتهم الأول عن محتوى مرتبط بالواقعة، مما عزز أدلة الاتجار بالمخدرات ضدهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات المنصورة سائق محافظة الدقهلية مخدر الأوكسي محافظة الدقهلية مكافحة المخدرات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

