تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً تفيد بصدور قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، يقضي بمنح الطلاب والمعلمين إجازة يومي الأربعاء والخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.



من جانبه، أوضح مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مؤكدًا أن القرار المشار إليه ليس جديدًا، بل يعود إلى الأسبوع الماضي، ولا علاقة له بالأسبوع الجاري.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة





لا قرارات جديدة حتى الآن

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوزارة لم تُصدر حتى اللحظة أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية مستمرة بشكل طبيعي ما لم يتم الإعلان عن أي مستجدات رسمية.

الاعتماد على المصادر الموثوقة

وشدد المصدر على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى متابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن أي قرارات تخص الدراسة.

توقعات طقس الثلاثاء المقبل

وحذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من حالة جوية عنيفة جدًا تضرب مصر لمدة 72 ساعة بدء من مساء الثلاثاء حتى نهاية الخميس.

وقال فهيم عبر حسابه على فيسبوك: "نحن أمام واحدة من أقوى حالات عدم الاستقرار هذا الموسم، ليست مجرد أمطار، بل سيناريو متكامل من أمطار رعدية غزيرة وسيول ورياح قوية وبرودة ليلية حادة.