كأس رابطة الأندية

المصري

17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

19:00

الاتحاد السكندري

بعد قرار كاف.. شوبير يصدم الزمالك بشأن المشاركة بدوري السوبر الأفريقي

كتب : محمد خيري

01:45 م 30/03/2026 تعديل في 01:47 م

أحمد شوبير

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن موقف نادي الزمالك من المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، في ظل الأنباء المتداولة حول عودة البطولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أنه في حال تطبيق قاعدة الحد الأقصى بمشاركة ناديين فقط من كل دولة، فلن يتمكن الزمالك من المشاركة وفق التصنيف الحالي.

فرص مشاركة الزمالك في دوري السوبر الأفريقي

وأشار إلى أن فرص الزمالك قد تتغير حال تتويجه ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم، حيث سيتقدم في التصنيف القاري متجاوزًا بيراميدز، ما قد يمنحه فرصة للمشاركة إلى جانب الأهلي، الذي يتصدر التصنيف حاليًا، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس والزمالك المركز السادس.

وأكد شوبير أن الصورة النهائية لم تُحسم بعد، مشددًا على ضرورة انتظار نهاية البطولات القارية هذا الموسم، لإعادة تقييم التصنيف، إلى جانب ترقب اللائحة الرسمية للبطولة، وما إذا كانت ستستمر على قاعدة ناديين فقط من كل دولة أو تشهد تعديلات جديدة.

الزمالك أحمد شوبير دوري السوبر الأفريقي

فيديو قد يعجبك



تبدأ بـ5 جنيهات لكبار السن.. أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة
"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
إيران تفرض قواعد اشتباك جديدة في مواجهة إسرائيل
ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس