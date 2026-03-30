تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن موقف نادي الزمالك من المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، في ظل الأنباء المتداولة حول عودة البطولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أنه في حال تطبيق قاعدة الحد الأقصى بمشاركة ناديين فقط من كل دولة، فلن يتمكن الزمالك من المشاركة وفق التصنيف الحالي.

فرص مشاركة الزمالك في دوري السوبر الأفريقي

وأشار إلى أن فرص الزمالك قد تتغير حال تتويجه ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم، حيث سيتقدم في التصنيف القاري متجاوزًا بيراميدز، ما قد يمنحه فرصة للمشاركة إلى جانب الأهلي، الذي يتصدر التصنيف حاليًا، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس والزمالك المركز السادس.

وأكد شوبير أن الصورة النهائية لم تُحسم بعد، مشددًا على ضرورة انتظار نهاية البطولات القارية هذا الموسم، لإعادة تقييم التصنيف، إلى جانب ترقب اللائحة الرسمية للبطولة، وما إذا كانت ستستمر على قاعدة ناديين فقط من كل دولة أو تشهد تعديلات جديدة.