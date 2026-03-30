أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع عقوبة تأديبية على يوسف شوشة، لاعب الاتحاد السكندري، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر.

وجاء القرار بعد الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضد اللاعب، بسبب ما بدر منه تجاه لاعبي الفريق خلال اللقاء، وهو ما أثار جدلًا عقب المباراة.

عقوبة اتحاد السلة ضد لاعب الاتحاد

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة وافق على توصية لجنة المسابقات برئاسة الكابتن محمد فتحي، بتغريم يوسف شوشة مبلغ 50 ألف جنيه، نتيجة تصرفه خلال المواجهة الثالثة من سلسلة الدور نصف النهائي.

وكان اللاعب قد تقدم باعتذار، مؤكدًا أن ما صدر منه جاء بدافع الحماس ورغبته في تحفيز فريقه، دون نية الإساءة لأي طرف.