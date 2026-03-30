مفاجأة.. عضو اتحاد الكرة يتحدث عن وجهة محمد صلاح الجديدة

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، عن توقعاته لمستقبل النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن خطوته المقبلة بعد الرحيل عن ليفربول ستكون مفاجأة للجميع.

وقال أبو زهرة، في تصريحات عبر راديو «ميجا إف إم»، إنه لن يتابع مباريات ليفربول بعد رحيل صلاح، معربًا عن ثقته في أن الوجهة القادمة للنجم المصري ستحمل مفاجأة غير متوقعة.

وفي سياق آخر، أوضح أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لم يرفض خوض مباراة إسبانيا الودية، لكنه أبدى تحفظه على طول رحلة السفر، لما قد تسببه من إجهاد بدني للاعبين.

منتخب مصر يستعد لخوض مباراة ودية أمام البرازيل

وأضاف أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراة ودية أمام البرازيل قبل التوجه إلى كأس العالم، مع وجود رغبة في تنظيم مواجهة ودية أخرى على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع لاعبي المنتخب لمواجهة إسبانيا المرتقبة.