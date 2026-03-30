كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

الجونة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

زد

مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
20:45

غانـــا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

إصابة الركبة تقلق الزمالك من موقف شيكو بانزا قبل موقعة الدوري

كتب : محمد خيري

09:00 ص 30/03/2026

شيكو بانزا وخوان بيزيرا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تطورات الحالة الطبية للاعب الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 5 أبريل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وأوضح المصدر أن بانزا يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مشيرًا إلى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الحالية، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

فرص اللاعب تبدو كبيرة

وأضاف أن فرص اللاعب تبدو كبيرة في اللحاق بالمباراة المرتقبة أمام المصري، حال استجابته بشكل كامل للبرنامج التأهيلي خلال الأيام المقبلة.

ويكثف الجهاز الفني جهوده خلال الفترة الحالية لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، قبل خوض المواجهات الحاسمة في بطولتي الدوري والكونفدرالية.

الزمالك شيكو بانزا الدوري المصري المصري البورسعيدي

فيديو قد يعجبك



نصائح مهمة من الكهرباء بشأن التعامل مع هطول الأمطار الغزيرة
أخبار مصر

تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

بحد أدنى 70%.. ننشر 12 شرطًا للتطوع في القوات المسلحة
أخبار مصر

حدث بالفن| وفاة الفنانة فاطمة كشري وابنة حسن أبو السعود تكشف مفاجأة
زووم

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء