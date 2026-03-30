إصابة الركبة تقلق الزمالك من موقف شيكو بانزا قبل موقعة الدوري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تطورات الحالة الطبية للاعب الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 5 أبريل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وأوضح المصدر أن بانزا يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مشيرًا إلى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الحالية، بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

فرص اللاعب تبدو كبيرة

وأضاف أن فرص اللاعب تبدو كبيرة في اللحاق بالمباراة المرتقبة أمام المصري، حال استجابته بشكل كامل للبرنامج التأهيلي خلال الأيام المقبلة.

ويكثف الجهاز الفني جهوده خلال الفترة الحالية لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، قبل خوض المواجهات الحاسمة في بطولتي الدوري والكونفدرالية.