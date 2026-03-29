كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

2 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 3
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

0 0
21:00

فرنسا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نيروبي سيتي ثاندر

71 65
18:00

جوهانسبرج جاينتس

إعلان

"قبل مواجهة سيراميكا".. الأهلي يعلن آخر تطورات إصابة ياسين مرعي

كتب : نهي خورشيد

08:34 م 29/03/2026

ياسين مرعي

أكد أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي النادي الأهلي أن المدافع ياسين مرعي يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي، بعد خضوعه لفترة علاج مكثفة للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

ياسين مرعي يدخل المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة لتدريبات الأهلي

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب يؤدي تدريبات متنوعة خلال الفترة الحالية تجمع بين العمل داخل صالة الجيم والتدريبات الميدانية وفقاً للبرنامج العلاجي المحدد من قبل الجهاز الطبي، مشيراً إلى أنه سيخضع لفحص طبي أخير قبل اتخاذ قرار مشاركته في التدريبات الجماعية.

تفاصيل إصابة ياسين مرعي

وكان مرعي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مواجهة سموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز، قبل أن يبدأ تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف تمهيداً لعودته إلى الملاعب في أقرب وقت.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء يوم 7 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، على أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

ياسين مرعي الأهلي

فيديو قد يعجبك



4 أبراج تشهد تحولات إيجابية وأحداث مهمة خلال الأيام القادمة
علاقات

4 أبراج تشهد تحولات إيجابية وأحداث مهمة خلال الأيام القادمة
سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
علاقات

سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
تظهر ليلا.. علامة تكشف إصابتك بسرطانات خطيرة لا يعرفها الكثيرون
نصائح طبية

تظهر ليلا.. علامة تكشف إصابتك بسرطانات خطيرة لا يعرفها الكثيرون
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
1.16 مليار دولار.. مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية
اقتصاد

1.16 مليار دولار.. مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

إعلان

إعلان

