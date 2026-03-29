أكد أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي النادي الأهلي أن المدافع ياسين مرعي يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي، بعد خضوعه لفترة علاج مكثفة للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

ياسين مرعي يدخل المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة لتدريبات الأهلي

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب يؤدي تدريبات متنوعة خلال الفترة الحالية تجمع بين العمل داخل صالة الجيم والتدريبات الميدانية وفقاً للبرنامج العلاجي المحدد من قبل الجهاز الطبي، مشيراً إلى أنه سيخضع لفحص طبي أخير قبل اتخاذ قرار مشاركته في التدريبات الجماعية.

تفاصيل إصابة ياسين مرعي

وكان مرعي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مواجهة سموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز، قبل أن يبدأ تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف تمهيداً لعودته إلى الملاعب في أقرب وقت.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء يوم 7 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، على أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

إقرأ أيضاً:

بعد تراجع النتائج.. توتنهام يعلن إقالة مدربه إيجور تودور



منتخب مصر للناشئين يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديًا

