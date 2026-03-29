كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة تتعلق بملف الجهاز الفني السابق بقيادة السويسري مارسيل كولر، مشيرًا إلى تقدم مساعديه بشكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن إدارة الأهلي علمت بتقديم الشكوى، إلا أنها لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي من “فيفا” بشأنها، مؤكدًا أن النادي يتابع الموقف عن كثب.

الأهلي يجهز مستندات الدفاع

وأضاف أن مسؤولي القلعة الحمراء بدأوا بالفعل في تجهيز كافة المستندات اللازمة، تمهيدًا للدفاع عن موقفهم حال وصول إخطار رسمي بالقضية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي حاولت في وقت سابق التوصل إلى تسوية ودية مع مساعدي كولر، إلا أن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، بعدما تمسك الجهاز المعاون بالحصول على مستحقاته كاملة.

وكان الجهاز الفني المعاون للمدرب السويسري يضم كلًا من هارالد جامبيرلي، وكارلوس برينجر، وياسين ألميكاري، قبل رحيلهم عن الفريق عقب مغادرة كولر منصبه في أبريل الماضي، إثر الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن هذه الشكوى تعد الثانية، بعدما تقدم الإسباني ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق بشكوى للحصول على باقي مستحقاته أيضا.