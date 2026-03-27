مباريات ودية - منتخبات

هولندا

2 1
21:45

النرويج

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

103 95
16:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

مصر

4 0
19:30

السعودية

حل الأزمة.. عواد يعود إلى تدريبات الزمالك قبل مرحلة الحسم بالدوري

كتب : نهي خورشيد

10:08 م 27/03/2026 تعديل في 10:23 م

محمد عواد من تدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة عودة الحارس محمد عواد للمشاركة في المران الجماعي، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.


عواد يشارك في تدريبات الزمالك بعد حل أزمته مع الإدارة


وشارك عواد في تدريبات حراس المرمى بشكل طبيع تحت إشراف مدرب الحراس فيتور مانويل، إلى جانب زميليه محمد صبحي ومحمود الشناوي.


واستأنف الزمالك تدريباته بعد فترة راحة استمرت أربعة أيام، حصل عليها اللاعبين عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إثر الفوز على فريق أوتوهو الكونغولي في إياب الدور ربع النهائي.


موعد مباراة الزمالك المقبلة


ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الثامنة مساء يوم الإثنين 6 أبريل المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.


كواليس أزمة عواد مع الزمالك

وكانت إدارة النادي قررت في وقت سابق تجميد محمد عواد عقب اعتراضه على الجلوس بديلاً لصالح محمد صبحي خلال الفترة الماضية.

إقرأ أيضاً:

مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. إيران تسقط أمام نيجيريا ودياً

اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية عام 2018

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عواد تدريبات الزمالك الدوري المصري

أحدث الموضوعات

إيران تعلن تدمير أسطول الدعم اللوجستي الأمريكي في قاعدة "الخرج" بالسعودية
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
حريق هائل يلتهم مطعم أسماك في سيدي بشر بالإسكندرية (فيديو وصور)
ويتكوف: نتوقع اجتماعات مع إيران هذا الأسبوع ونسعى لحل دبلوماسي
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق