شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة عودة الحارس محمد عواد للمشاركة في المران الجماعي، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.



عواد يشارك في تدريبات الزمالك بعد حل أزمته مع الإدارة



وشارك عواد في تدريبات حراس المرمى بشكل طبيع تحت إشراف مدرب الحراس فيتور مانويل، إلى جانب زميليه محمد صبحي ومحمود الشناوي.



واستأنف الزمالك تدريباته بعد فترة راحة استمرت أربعة أيام، حصل عليها اللاعبين عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إثر الفوز على فريق أوتوهو الكونغولي في إياب الدور ربع النهائي.



موعد مباراة الزمالك المقبلة



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الثامنة مساء يوم الإثنين 6 أبريل المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.



كواليس أزمة عواد مع الزمالك

وكانت إدارة النادي قررت في وقت سابق تجميد محمد عواد عقب اعتراضه على الجلوس بديلاً لصالح محمد صبحي خلال الفترة الماضية.

