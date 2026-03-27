تلقي فاروق جعفر نجم خط وسط الزمالك ومنتخب مصر السابق، نباً صادماً مساء اليوم الجمعة بوفاة شقيقه "سمير".

نعى نادي الزمالك

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"خالص التعازي إلى الكابتن فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، وسيف جعفر لاعب فريق الكرة بالنادي في وفاة شقيق الأول".

كما كتب خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:" وفاة استاذ سمير شقيق الكابتن فاروق جعفر الله يرحمه و يغفر له".

موعد مباراة الزمالك والمصري المقبلة في الدوري

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري في الثامنة مساء يوم الإثنين الموافق 6 أبريل المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

