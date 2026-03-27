عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.



كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك استعداداً للمصري



وأكد المدير الفني خلال حديثه على أهمية المرحلة القادمة، مطالباً اللاعبين بضرورة التركيز الكامل وبذل أقصى جهد ممكن خاصة في ظل ارتباط الفريق بمباريات حاسمة على صعيدي الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.



كما شدد على ضرورة خوض جميع المباريات بعقلية الفوز فقط، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة.



وحرص معتمد جمال على توجيه تعليمات فنية خاصة لكل لاعب، تتعلق بالأدوار المطلوبة داخل الملعب، قبل انطلاق الحصة التدريبية.



عودة محمد عواد للمران الجماعي بعد حل الأزمة



وشهد المران الجماعي عودة محمد عواد للمشاركة في التدريبات الجماعية، إذ خاض تدريبات حراس المرمى تحت قيادة مدرب الحراس فيتور مانويل رفقة محمد صبحي ومحمود الشناوي.



في المقابل، غاب الرباعي الدولي مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وناصر منسي عن المران، بسبب تواجدهم ضمن معسكر المنتخب الوطني.



تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعداداً للمصري



وعلى الصعيد البدني قام الجهاز الفني برفع الحمل التدريبي للاعبين، إذ خاض الفريق فقرة بدنية قوية تحت إشراف مدرب الأحمال نونو كوستا ربييرو، تضمنت تدريبات متنوعة إلى جانب فقرات بالكرة بهدف تجهيز اللاعبين بدنياً بأفضل صورة.



كما خاض اللاعبون تدريبات فنية مكثفة بقيادة المدير الفني، ركز خلالها على الجوانب الخططية قبل أن يختتم المران بتقسيمة فنية لتطبيق ما تم التدريب عليه عملياً.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الثامنة مساء يوم الإثنين الموافق 6 أبريل المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

