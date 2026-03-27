لاعبون يظهرون لأول مرة بقميص منتخب مصر أمام السعودية

تشهد مباراة منتخب مصر والسعودية الودية، الظهور الأول لأربعة لاعبين بقميص منتخب مصر، على رأسهم هيثم حسن لاعب ريال اوفييدو الإسباني.

موعد مباراة مصر والسعودية

يبدأ منتخب مصر تحضيراته لكأس العالم 2026، بقمة عربية أمام المنتخب السعودية، تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة جدة السعودية، مساء الأربعاء، ويرافقها كل من، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد وأحمد حلمي الشريف ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبوحسين أعضاء المجلس.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أخرى أمام المنتخب الإسباني، في مدينة برشلونة، يوم 31 مارس الحالي.

لاعبون يظهرون لأول مرة مع منتخب مصر

تتكون قائمة منتخب مصر لمباراة السعودية 26 لاعبا، بينهم 4 لاعبين يرتدون قميص الفراعنة لأول مرة، وهم ناصر منسي مهاجم الزمالك، هيثم حسن لاعب ريال اوفييدو الإسباني، طارق علاء مدافع زد ومحمد علاء حارس مرمى الجونة.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثامن أسيوياً والـ 61 عالمياً برصيد 1429.48 نقطة. وتأهل لكأس العالم 7 مرات وبلغ الدور الثاني في ظهوره الأول عام 1994 بالولايات المتحدة وتوج بكأس آسيا ثلاث مرات أعوام 1992 و2002 و2007.

