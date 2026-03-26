مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

0 2
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

0 0
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

1 0
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
22:00

فرنسا

جميع المباريات

إعلان

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز على الجونة

كتب : نهي خورشيد

07:45 م 26/03/2026 تعديل في 08:02 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المصري البورسعيدي
  • عرض 3 صورة
    المصري البورسعيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي فوزاً هاماً على حساب نظيره الجونة بهدفين نظيفين في مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية.


أهداف مباراة المصري والجونة

وأقيمت المباراة على ملعب استاد السويس الجديد، ونجح الفريق البورسعيدي في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة السادسة عبر تسديدة قوية من منذر طمين ليضع فريقه في المقدمة منذ البداية.


واصل المصري سيطرته خلال أحداث اللقاء، قبل أن ينجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 64.


موعد مباراة المصري والجونة في إياب كأس الرابطة


ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الجونة والمصري يوم الإثنين 30 مارس، لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.


وشهدت مباريات الذهاب للدور ذاته فوز وادي دجلة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، بينما تغلب بتروجيت على إنبي بهدف دون رد.


نتيجة مواجهة المصري البورسعيدي السابقة


وكان المصري البورسعيدي ودع منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم السبت الماضي.

إقرأ أيضاً:

المصري البورسعيدي الجونة كأس الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
أخبار مصر

"احتفال مثير للأسود ".. قرار صادم جديد من السنغال بعد سحب اللقب الإفريقي
رياضة عربية وعالمية

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

أخبار البنوك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

