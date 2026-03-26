حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي فوزاً هاماً على حساب نظيره الجونة بهدفين نظيفين في مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية.



أهداف مباراة المصري والجونة

وأقيمت المباراة على ملعب استاد السويس الجديد، ونجح الفريق البورسعيدي في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة السادسة عبر تسديدة قوية من منذر طمين ليضع فريقه في المقدمة منذ البداية.



واصل المصري سيطرته خلال أحداث اللقاء، قبل أن ينجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 64.



موعد مباراة المصري والجونة في إياب كأس الرابطة



ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الجونة والمصري يوم الإثنين 30 مارس، لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.



وشهدت مباريات الذهاب للدور ذاته فوز وادي دجلة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، بينما تغلب بتروجيت على إنبي بهدف دون رد.



نتيجة مواجهة المصري البورسعيدي السابقة



وكان المصري البورسعيدي ودع منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم السبت الماضي.

