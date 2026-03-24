الاتصالات يفوز على الأهلي في أولى مواجهات نصف نهائي دوري السلة

كتب : محمد عبد السلام

11:13 م 24/03/2026
افتتح فريق المصرية للاتصالات سلسلة نصف نهائي الدوري المصري للرجال بفوز قوي على الأهلي 102-86، في مباراة أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.

سيطرة المصرية للاتصالات

فرض المصرية للاتصالات سيطرته منذ البداية، وتمكن من توسيع الفارق عدة مرات، بينما شهد الربع الثالث طرد مدرب الأهلي، لينوس، بعد اعتراضه على قرارات التحكيم.

وسجل إيهاب أمين من الأهلي 20 نقطة مع 11 متابعة، في حين كان كين براون أبرز لاعبي المصرية للاتصالات بتسجيله 20 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتستكمل المنافسة غدا الأربعاء بلقاء الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما افتتح الزمالك سلسلته بفوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي الآخر.

