حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزاً مهماً على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 80-75، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء على الصالة المغطاة باستاد برج العرب، ضمن أولى مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري "اليانز" الممتاز.

نتائج أشواط سلة الزمالك والاتحاد السكندري

وجاءت نتائج الفترات على النحو التالي:

انتهت الفترة الأولى بنتيجة 27-18 لصالح الزمالك، قبل أن ينهي الاتحاد السكندري الفترة الثانية متقدماً 45-37، ثم واصل تفوقه في الفترة الثالثة بنتيجة 58-52، إلا أن الزمالك نجح في حسم الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 80-75.

وشهدت المباراة حضور محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الذي حرص على دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال المواجهة.

نظام مباريات نصف نهائي دوري السلة

وتقام سلسلة نصف النهائي بنظام Best of 5، حيث إذ الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات إلى الدور النهائي من البطولة.

موعد مواجهة سلة الزمالك والاتحاد السكندري المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة على الصالة المغطاة باستاد برج العرب، ضمن ثاني مواجهات سلسلة نصف النهائي.

