مواعيد مباريات الأهلي الجديدة في مرحلة التتويج بالدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج من الدوري المصري، لدعم استعدادات منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز

تشارك 7 أندية في مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، لحسم اللقب، وهي الزمالك، بيراميدز، الأهلي، سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي، سموحة وإنبي.

وقررت رابطة الأندية النصري تقديم موعد مباريات الأخيرة، لتقام يوم 15 مايو بدلا من 20 من نفس الشهر.

مباريات الأهلي في مرحلة التتويج بالدوري

جاءت مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة التتويج كالآتي:

الجولة الأولى

الثلاثاء 07-04-2026

سيراميكا كليوباترا × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد المقاولون العرب

الجولة الثانية

السبت 11-04-2026

الأهلي × سموحة – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة

الإثنين 27-04-2026

بيراميدز × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد 30 يونيو

الجولة الخامسة

الزمالك × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة السادسة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الثلاثاء 05-05-2026

الأهلي × إنبي – ستاد القاهرة

الجولة السابعة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الجمعة 15-05-2026

المصري × الأهلي – ستاد الجيش ببرج العرب

