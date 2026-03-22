"تدريبات استشفائية".. تفاصيل مران منتخب مصر الأول استعدادا لمباراتي السعودية وإسبانيا

كتب : يوسف محمد

11:54 م 22/03/2026 تعديل في 23/03/2026
    مران منتخب مصر الجماعي (7)
    مران منتخب مصر الجماعي (2)
    مران منتخب مصر الجماعي (13)
    مران منتخب مصر الجماعي (6)
    مران منتخب مصر الجماعي (3)
    مران منتخب مصر الجماعي (14)
    مران منتخب مصر الجماعي (1)
    مران منتخب مصر الجماعي (4)
    مران منتخب مصر الجماعي (5)
    مران منتخب مصر الجماعي (12)

انطلق اليوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري، معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، استعدادا لخوض مباراتي السعودية وإسبانيا.

وخاض منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مرانه الأول اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادا لمواجهتي السعودية وإسبانيا في معسكر مارس الجاري.

تفاصيل مران منتخب مصر الجماعي

واكتفى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بإجراء بعض التدريبات الاستشفائية للاعبين في مران اليوم، بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين مع فرقهم أمس في البطولات الأفريقية.

ومن المقرر أن ينضم باقي اللاعبين لمعسكر منتخب مصر، خلال الساعات المقبلة، بما في ذلك اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وكان حسام حسن، أعلن أمس السبت الموافق 21 مارس الجاري، قائمة الفراعنة الرسمية لمعسكر مارس الجاري، التي شهدت غياب نجم ليفربول محمد صلاح بسبب الإصابة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراتي منتخب مصر في معسكر مارس

ويخوض المنتخب الوطني في معسكر مارس الجاري مباراتين، الأولى ستكون أمام منتخب السعودية، يوم 27 من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب الآخر، ستكون مباراة المنتخب الوطني الثانية خلال معسكر مارس، أمام منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته في برشلونة.

ويذكر أن هذه المباريات، تأتي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها في شهر يونيو المقبل 2026.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 من شهر يوليو من العام ذاته.

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب مصر في المجموعة السابعة بالبطولة رفقة كل من: "إيران، بلجيكا ونيوزيلندا".

