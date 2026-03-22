وجهت جماهير نادي الزمالك المتواجد في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لدعم لاعبي الفريق أمام أوتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية، مجموعة من الرسائل القوية للاعبين.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره أوتوهو الكونغولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

رسائل جماهير نادي الزمالك للاعبي الفريق أمام أوتوهو

ورفعت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لافتة لإشعال حماس اللاعبين في مباراة اليوم، كتب عليها: "لا يطلب المجد بل ينتزع، هذا قدر الفارس".



كما رفعت جماهير الفارس الأبيض، تيفو يحمل عبارة: "فارس يحارب"، في إشارة إلى الرغبة الدائمة على تحقيق الانتصارات وحصد البطولات المختلفة".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو في كأس الكونفدرالية

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم في الكونغو.

وحال تمكن الفارس الأبيض من بلوغ الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية، سيلتقي في نصف النهائي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري.

ويذكر أن شباب بلوزداد الجزائري، تأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي.

ألقاب الزمالك في كأس الكونفدرالية

وسبق للفارس الأبيض التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختين من قبل، حيث توج باللقب موسم 2018-2019، قبل أن يعود لحصد اللقب مرة آخرى في موسم 2023-2024.

