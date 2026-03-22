تحدث معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أهمية مباراة فريقه أمام أوتوهو الكونغولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ويحل فريق أوتوهو الكونغولي ضيفا على نادي الزمالك حاليا، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة تقام على ستاد "القاهرة الدولي".

تصريحات معتمد جمال عن مباراة أوتوهو في كأس الكونفدرالية:

وقال جمال في تصريحات، عبر الموقع الرسمي للكاف، قبل دقائق من انطلاق المباراة: "بالتأكيد المباراة ستكون صعبة للغاية أمام أوتوهو الكونغولي اليوم".

وأضاف: "بالرغم من أن نتيجة مباراة الذهاب تأتي لصالح الزمالك على الورق، وتمنحنا الأفضلية أيضًا، إلا أن هذا الكلام على الورق فقط".

وتابع: "سنحاول تقديم أفضل ما لدينا في مباراة اليوم أمام أوتوهو، من أجل الصعود إلى الدور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي 2025-2026".

واختتم جمال تصريحاته: "أهم ما يشغلني في الوقت الحالي، هو إسعاد جمهور نادي الزمالك الداعم الأول والدائم للفريق".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو:

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية الأسبوع الماضي، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحال تمكن الأبيض من التأهل إلى نصف نهائي البطولة، سيواجه نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، الذي صعد على حساب نظيره المصري البورسعيدي.

