وائل رياض يُعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لوديتي الجزائر

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، قائمة الفريق استعدادًا لخوض وديتين أمام منتخب الجزائر، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وضمت القائمة 28 لاعبًا، حيث جاءت اختيارات الجهاز الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى سامي، عمر عبدالعزيز، إياد تامر.

خط الدفاع: إياد مدحت، عبدالله بدير، نور أشرف حسن، أدهم أحمد الدين، محمد عبدالبصير، محمد عوض السيد، ماهر خالد، يوسف شيكا، محمد الأمين.

خط الوسط: محمد عاطف، محمد سمير كونتا، أحمد ياسر، محمود فيصل، عمر ثروت، محمد حمد، بلال عطية، عمر العزب، علي الجارحي، ياسين عاطف، محمود صلاح، أدهم كريم، أنس رشدي.

خط الهجوم: محمد هيثم، محمد عبدالفتاح، محمود حسن تريزيجيه.

موعد انطلاق معسكر منتخب الناشئين

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر بعد غدٍ الثلاثاء، ويستمر حتى 31 مارس الجاري، على أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب الجزائري يومي 28 و31 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب قد استهل سلسلة ودياته خلال الفترة الماضية بمواجهتين أمام منتخب العراق، حيث تعادل في الأولى، قبل أن يحقق الفوز في المباراة الثانية بهدف دون رد.

وائل رياض يجهز اللاعبين

وأكد وائل رياض أن الجهاز الفني حرص على متابعة مسابقات الناشئين لمواليد 2007 و2008، لاختيار أفضل العناصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ومنحهم خبرات دولية مبكرة، قبل خوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة للبطولة القارية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب شريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، وأحمد رؤوف مدربًا، إلى جانب جهاز متكامل للإعداد البدني والتحليل والأجهزة الطبية والإدارية.