الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

فاركو

جميع المباريات

لرفع روحهم المعنوية.. خطط الزمالك لتحفيز اللاعبين قبل مرحلة حسم الدوري

كتب : محمد خيري

08:08 ص 22/03/2026

فريق الزمالك

تسعى إدارة نادي الزمالك إلى تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري الممتاز، من خلال العمل على صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الإدارة لرفع الروح المعنوية للاعبين، وتحفيزهم على مواصلة النتائج الإيجابية، خاصة في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول الترتيب.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن النادي الأهلي المصري الذي يحتل المركز الثالث، ما يزيد من أهمية المرحلة المقبلة في تحديد بطل المسابقة.

وفي سياق متصل، يستعد الزمالك لمواجهة نادي أوتوهو، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء لا يقل أهمية عن مشوار الفريق المحلي، في ظل سعيه للمنافسة على أكثر من بطولة هذا الموسم.

