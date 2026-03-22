أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور في ثالث أيام عيد الفطر الأحد

كتب : ميريت نادي

11:17 ص 22/03/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر 22-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و22 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 24 و30 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا.

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
بين تلاوة القرآن وأزيز الرصاص.. نهاية دامية لمعلمَين في قنا
بين تلاوة القرآن وأزيز الرصاص.. نهاية دامية لمعلمَين في قنا
خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
بالخطوات.. كيف يتم تحديث الساعة والتاريخ في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
بالخطوات.. كيف يتم تحديث الساعة والتاريخ في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
بينهم 3 أتراك.. قطر تكشف هوية ضحايا الطائرة المنكوبة
بينهم 3 أتراك.. قطر تكشف هوية ضحايا الطائرة المنكوبة

